Бесплатные автобусы довезут участников акции «Лес будущего» до площадки в Дмитрове | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:24 Бесплатные автобусы довезут участников акции «Лес будущего» до площадки в Дмитрове Акция «Лес будущего» стартует в Подмосковье 18 мая Минтранс Подмосковья

Читать 360 в

Акция «Лес будущего» стартует в Подмосковье 18 мая. Всех желающих принять участие в высадке деревьев на площадку вблизи коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе доставят бесплатные автобусы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, акция проходит в регионе с 2013 года. Жители сажают деревья в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В этом году деревья посадят и сотрудники дорожно-транспортного комплекса.

Реклама

«В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а еще пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта региона Алексей Гержик.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».