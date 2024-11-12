Беседы по безопасности дорожного движения провели в автосалонах в Одинцове

На территории Одинцовского округа продолжают проводить социальный раунд по безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции провели раунд «Засветись!» в крупных автосалонах города.

Госавтоинспекторы вместе с дорожными полицейскими городского округа Власиха провели для посетителей и персонала автосалонов тематические беседы по безопасности дорожного движения.

Сотрудники обратили внимание на проблемы, связанные с пешеходами, которые незаметны для водителей на проезжей части в темное время суток. Полицейские напомнили, что световозвращатель — одно из важнейших и эффективных средств дорожной безопасности как для детей, так взрослых в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Правоохранители рассказали потенциальным водителям транспортных средств, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов водители обязаны надевать световозвращающие жилеты.

По окончании беседы сотрудники Госавтоинспекции подарили всем участникам памятные тематические листовки и световозвращающие элементы.

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