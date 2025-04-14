Баскетбольный турнир сотрудников прокуратуры Подмосковья прошел в Химках

В баскетбольном центре «Химки» состоялись соревнования с участием прокуроров, судей и адвокатов. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игры прошли на площадке баскетбольного центра «Химки». С приветственным словом на церемонии открытия выступили председатель Московского областного суда Алексей Харламов и прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

В турнире приняли участие команды, составленные из прокуроров, адвокатов и судей. Игры проходили по круговой системе. По завершении соревнований провели церемонию награждения. Победителям и участникам вручили грамоты.

«Хотя юридическое сообщество существует довольно дружно, сложно представить на одном паркете судей, юристов, адвокатов и прокуроров. Благодарим руководство прокуратуры Московской области и Московского областного суда за возможность принять участие в таком масштабном турнире», — рассказал адвокат, капитан команды Legal-Basket Александр Кадетов.

Соревнования стали еще одним подтверждением популярности баскетбола в Подмосковье и его важной роли в развитии корпоративного спорта.