Автоинспекторы провели в спортцентре Балашихи урок дорожной безопасности

Для воспитанников секции по футболу спортивной школы «Орион» городского округа Балашиха сотрудники Госавтоинспекции провели занятие по безопасности дорожного движения в рамках социального раунда «Засветись». Автоинспекторы напомнили юным участникам правила перехода проезжей части, поведения во внутридворовой территории и важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

Сотрудники ДПС продемонстрировали ребятам патрульный автомобиль, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские и показал в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.

В конце мероприятия каждому участнику вручили тематические памятки и световозвращающие элементы в виде браслетов и брелоков.

Практика применения световозвращателей показывает, что на неосвещенной дороге пешеход без них подвергается более чем восьмикратному риску несчастного случая по сравнению с пешеходами, пользующимся такими изделиями. При применении световозвращающих элементов риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%.

Ключевым этапом социального раунда станут массовые пропагандистские акции и мероприятия, которые автоинспекторы организуют в парках, жилых дворах и вблизи оживленных пешеходных переходов, а также посетят различные площадки, где будет возможность охватить наибольшее число целевой аудитории.

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