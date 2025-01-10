Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Дмитрове, Красногорске, Солнечногорске и других муниципалитетах.

Остановки отремонтировали на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино в Дмитрове, на Ново-Никольской улице в Красногорске, на улице Вертлинской в Солнечногорске, Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово и на улице Гагарина в рабочем поселке Лесном.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что на дорогах региона регулярно проводят ремонт и уборку.

Каждую неделю специалисты обследуют сеть, чтобы выявить повреждения, уделяя особое внимание знакам, остановкам, ограждениям и другим элементам.