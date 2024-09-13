Автобусную остановку оборудуют в деревне Кутьино

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов взял на контроль вопрос с оборудованием остановки. Также совместно с сельским старостой и профильными специалистами он провел обход территории и поручил устранить выявленные недочеты на контейнерной площадке.

После он проверил готовность жилых домов в микрорайоне Кузнечики к отопительному сезону. Коммуникации горячего и холодного водоснабжения нареканий не вызвали: все готово к зиме. Такие мониторинги территорий округа продолжатся и дальше.

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