Авиамоделист из Павловского Посада победил на областных соревнованиях

В Подмосковье состоялись соревнования по авиамодельному спорту. Воспитанник Станции юных техников из Павлово-Посадской школы № 10 имени Валерия Быковского Александр Гондалев занял в турнире первое место.

В одном из городов Подмосковья завершились состязания по авиамодельному спорту в классах радиоуправляемых гоночных и пилотажных моделей F-3P. Почетное первое место в классе радиоуправляемых гоночных моделей и третье место в классе радиоуправляемых пилотажных моделей F-3P завоевал Александр Гондалев из Павловского Посада. Готовил спортсмена к состязаниям Вячеслав Лобахин. Победителя наградили полетом на самолете аэродрома Вихрево.

Отметим, что ранее воспитанники и руководитель Станции юных техников школы № 10 имени Валерия Быковского стали чемпионами международных соревнований «Кубок космодрома Байконур» и этапа кубка мира FAI «Кубок Коркыт-Ата».

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