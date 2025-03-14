Аварийный дом снесли на Железнодорожной улице в деревне Шиколово

Еще один аварийный жилой дом снесли в деревне Шиколово под Можайском. Он находился на Железнодорожной улице и долгое время был заброшен.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, одноэтажный жилой дом построили в 1974 году. Его площадь составляла около 200 квадратных метров. Здание было заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии.

«Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении аварийного здания в перечень для ликвидации. В текущем месяце силами нового собственника работы по демонтажу были завершены», — сказал министр.

Территорию освободили от постройки и строительного мусора. В будущем там появится новый дом.

Всего в Можайске выявили 202 недостроя. Из них 105 уже снесли или привели в порядок.