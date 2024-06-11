Арт-фестиваль «Белое озеро» прошел в Воскресенске

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

Традиционный фестиваль искусства «Белое озеро» прошел в Белоозерском. В программу юбилейного мероприятия вошли мастер-классы и семейные эстафеты, а также фестиваль «Безоозерский перезвон».

Юбилей фестиваля отметили у стен Храма всех святых в земле российской просиявши. В том числе потому, что его проведение совпало с 30-летием храма. Здесь установили арт-объекты. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и семейных эстафетах. Также состоялся фестиваль бардовской песни и традиционный колокольный фестиваль. В нем приняли участие звонари разных регионов России.

Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Специалисты учреждений культуры помогали в организации события. На месте также работал библиомобиль.

Основатель и организатор фестиваля — настоятель храма, протоиерей, отец Роман Сыркин. Основная цель «Белого озера», по его мнению, продемонстрировать людям место, где в трезвой атмосфере семьи с детьми могут найти совместное занятие. Участников фестиваля также поприветствовала начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина.

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