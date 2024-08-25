«Важный день для верующих». Патриарх Кирилл освятил храм в деревне Акулинино

Воробьев: патриарх Кирилл освятил новый храм в Акулинине

Фото: Telergam-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Патриарх Кирилл освятил новый храм Архангела Михаила в деревне Акулинино городского округа Домодедово. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Четыре года назад местные жители попросили нас восстановить храм 1687 года постройки, который закрыли и разобрали в 1935-м. Сегодня важный день для верующих. Вместе с прихожанам и священнослужителями мы вознесли молитву во время божественной литургии», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев поблагодарил главу Ростеха Сергея Чемезова и его команду за помощь в восстановлении церкви. Комплекс состоит из нижнего храма в честь преподобного Сергия Радонежского и верхнего — в честь Михаила Архангела.

Фото: Telergam-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
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Фото: Telergam-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
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Фото: Telergam-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
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Фото: Telergam-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
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Глава Подмосковья добавил, что к следующему году планируется провести благоустройство храмовой территории. Здесь появятся места для спокойного отдыха, пешеходные тропинки и беседки. Обновят и входные группы.

Первый молебен в новом храме Архангела Михаила прошел в 2020 году. Восстановить святыню на своем историческом месте помогли благотворители и прихожане.

К концу года в Подмосковье планируют достроить еще одну новую церковь. Недавно в городском округе Балашиха возобновили работы по возведению храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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