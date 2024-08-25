«Важный день для верующих». Патриарх Кирилл освятил храм в деревне Акулинино

Патриарх Кирилл освятил новый храм Архангела Михаила в деревне Акулинино городского округа Домодедово. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Четыре года назад местные жители попросили нас восстановить храм 1687 года постройки, который закрыли и разобрали в 1935-м. Сегодня важный день для верующих. Вместе с прихожанам и священнослужителями мы вознесли молитву во время божественной литургии», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев поблагодарил главу Ростеха Сергея Чемезова и его команду за помощь в восстановлении церкви. Комплекс состоит из нижнего храма в честь преподобного Сергия Радонежского и верхнего — в честь Михаила Архангела.