Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 09:05 Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске Unsplash

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Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске во второй раз. Ее организовали при поддержке администрации округа. В добрые руки отдали уже около десятка животных.

Среди помощников и волонтеров акции были ребята из экологического объединения «Зеленый патруль».

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«Мы здесь уже второй раз, каждый год принимаем участие, чтобы животные нашли себе хозяев. Если уже взял собаку — нужна ответственность за нее и уход — это же друг», — поделился активист эковолонтерского объединения «Зеленый патруль» Данила Морозовский.

Специалисты делятся с новыми хозяевами всеми необходимыми рекомендациями по уходу за питомцем. В добрые руки отдают с соблюдением всех ветеринарных и юридических норм.

«В прошлом году за год мы провели 18 подобных выставок и очень большое количество наших четвероногих друзей нашли себе новые семьи. Мы не просто передаем животных всем желающим, но еще и отслеживаем их судьбу — наши волонтеры регулярно связываются с новыми владельцами», — рассказала член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.

Помимо выставки животных, в день акции было много интересных активностей. Например, мастер-классы от опытных кинологов и конкурс чтецов.

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