Акция по профориентации для школьников завершилась в Подмосковье

Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился 1 февраля. Для получения аттестата выпускники сдают русский язык и математику, а остальные экзамены зависят от выбранного вуза. Чтобы помочь ребятам определиться с профильными предметами, в Московской области прошла акция «ГИА. Осознанность. Профориентация».

Она проходила с декабря по январь. В течение двух месяцев школьники посещали мастер-классы, встречались с представителями вузов и предприятий. Заключительное мероприятие акции состоялось 31 января в Домодедове. Учащиеся 8, 10 и 11 классов посетили образовательные площадки, узнали о вступительных испытаниях и подготовке к экзаменам. Эксперты ЕГЭ дали советы, а психологи провели тренинги по управлению стрессом.

«Выбор будущего — ответственный шаг. Важно не только успешно сдать экзамены, но и понимать, где выбранная профессия будет востребована. Акция помогает выпускникам увидеть реальные перспективы и определиться с профессиональным направлением», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Так, в Истре 28 января прошла встреча с представителями военных и инженерных вузов, включая Академию гражданской защиты МЧС и Московский университет МВД. Также школьники увидели экспонаты времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Музей в чемодане».