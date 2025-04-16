Акция памяти ко Дню освобождения узников концлагерей прошла в Воскресенске

Час памяти, посвященный Дню освобождения узников фашистских концлагерей, провели в Воскресенской городской библиотеке № 4. В мероприятии приняли участие активисты и сторонники партии «Единая Россия» и общественники.

Работники библиотеки подготовили лекцию о трагических страницах истории, мужестве и стойкости миллионов людей, прошедших через нечеловеческие испытания.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Баранов подчеркнул, что Международный день освобождения узников концлагерей напоминает о важности заботы о тех, кто пережил ужасы войны и фашизма.

«Мы обязаны свято хранить в памяти эту черную страницу, передавать, перелистывать ее из поколения в поколение, чтобы ценить жизнь и свободу, ради нашего будущего, чтобы такое больше никогда не повторилось», — отметил Андрей Баранов.

Памятное мероприятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений».