Акция «Блокадный хлеб» пройдет в сквере имени Марии Рубцовой в Химках

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» пройдет в сквере имени Марии Рубцовой у памятника «Сестра милосердия» 27 января. Она начнется в 11:30.

К акции присоединятся активисты «Единой России», волонтеры, депутаты, общественники и жители округа.

«Блокада Ленинграда — это невероятная сила воли, духа и мужества людей, которые смогли пройти через такие тяжелые испытания. Помним героев и передаем память их подвига молодому поколению», — прокомментировала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

К 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда в Химках проведут десятки патриотических уроков и лекций.

С июля 2024 года в округе реализуют масштабную программу под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!». Она направлена на формирование у жителей патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти героев.