Администрация Одинцова провела встречу с жителями в поселке Часцы

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В поселке Часцы Одинцовского городского округа состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. На мероприятии приняли 53 обращения.

На встрече присутствовали глава Одинцовского городского округа, его первый заместитель, сотрудники Муниципального центра управления регионом, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора, а также сотрудники Одинцовской областной больницы и депутаты местного Совета депутатов.

Основные вопросы, с которыми обращались жители, касались жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, здравоохранения и состояния дорог. Люди также поднимали темы благоустройства населенных пунктов и проблемы социальной сферы.

Такие выездные мероприятия в территориальных управлениях Одинцовского округа проводят каждую неделю, чтобы население и представители администрации могли взаимодействовать напрямую, получать актуальную информацию и находить решения проблем.