Администрация Наро-Фоминска провела выездную встречу с жителями

Выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа прошел в ЦДК «Звезда». С жителями встретились заместители главы и руководители профильных комитетов.

Круг вопросов, с которыми пришли на прием жители города, самый разнообразный. Обсуждали расширение и реконструкцию площадки для выгула собак, инициативу мусульманской общины о строительстве мечети в Наро-Фоминске и многое другое. Основной поток вопросов был в сфере ЖКХ.

«Вопросы были по капитальному ремонту, обустройству новых домов, детских площадок. Ряд поручений я выдам своим сотрудникам, в летний период мы капитально отремонтируем площадку для выгула собак, обустроим детские площадки по губернаторской программе, по инициативному бюджетированию», — сказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.