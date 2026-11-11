Проблемы с электроснабжением 3 деревень решат в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ обсудили проблемы с электроснабжением деревень Манюхино, Юдино и Ульянково. За последний год в этих деревнях произошло 16 отключений электроэнергии из-за упавших на старые воздушные линии деревьев.

Совещании провел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров. В разговоре также участвовали представители публичного акционерного общества «Россети» и члены Общественной палаты.

Сейчас линию реконструируют: просеку уже расчистили, а старый провод заменяют более мощным изолированным. Благодаря этому падение веток не будет приводить к отключениям. Основную часть работ завершили, оставшийся участок протяженностью 1,4 километра планируют закончить в ближайшее время, поэтому новые плановые отключения деревню не затронут.

В Ульянкове также провели капитальный ремонт подстанции, а в Юдине планируют заменить трансформатор и перераспределить нагрузку, чтобы улучшить качество напряжения. Опасения жителей о том, что строительство новых объектов рядом с Ульянково и жилым комплексом «Пироговская Ривьера» повлияет на электросеть, не подтвердились: эти объекты подключены к отдельным независимым линиям.

По итогам совещания решили напрямую информировать жителей о плановых работах через чаты старост и территориальные управления.