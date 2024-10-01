Президиум правительства Москвы утвердил проекты создания новых рабочих мест

На заседании президиума правительства Москвы утвердили новые проекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он сообщил, что в Новой Москве построят фабрику по производству элементов каркаса и отделки, а в районе Фили-Давыдково появится новый бизнес-центр. Эти объекты, по словам Собянина, возведут на деньги инвесторов.

Всего, по оценкам мэра, эти объекты предоставят свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Еще один бизнес-центр возведут в Нижегородском районе на востоке столицы в 2027 году. Проект представила девелоперская компания COLDY.

«В результате у москвичей появится возможность работать в шаговой доступности от дома, у бизнеса — новая точка для роста, а город получит новый импульс развития перспективной локации, снижение уровня маятниковой миграции и нагрузки на транспортную систему», — заявил операционный директор компании Алексей Синявский.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отметили, что программа существует уже четыре года и охватила почти все районы.