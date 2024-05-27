Овчинский: в Бирюлеве Восточном появится торговый центр по городской программе

Возведение торгового центра в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжается в районе Бирюлево Восточное в Южном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ТЦ построят на Элеваторной улице рядом с жилым комплексом «Царицыно». Архитекторы предусмотрели создание парковки на 111 машиномест и стоянки для велосипедного транспорта.

«Работы по возведению торгового объекта, где смогут работать более 400 человек, ведутся в соответствии с графиком», — рассказал Овчинский.

По его словам, к настоящему времени строители завершили монтаж фасадных конструкций, а ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Одновременно со строительством жилья мы реализуем проект в рамках городской программы по созданию мест приложения труда», — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Он подчеркнул, что новый объект коммерческой инфраструктуры позволит местным жителям работать рядом с домом и оптимизировать автомобильный трафик в районе.

Высота строения не превысит 16,5 метра, а его площадь составит 10 тысяч квадратных метров, включая подземную парковку, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.