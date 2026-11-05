Минувшая ночь вошла в пятерку самых холодных в Москве за осень

В Москве зафиксировали одну из самых низких температур с начала осени. По данным Гидрометцентра , ночью столбики термометров опустились до нуля градусов.

Этот показатель позволил минувшей ночи войти в пятерку самых холодных с начала календарной осени. Лидером пока остается ночь на 1 ноября с отметкой -0,8 градуса.

Холоднее всего было в Тушино и Новой Москве, где зафиксировали -0,5 и -0,6 соответственно. В центре столицы у гостиницы «Балчуг» температура составила +0,5 градуса.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице официально зарегистрировали первый снег. Его коллега Вадим Заводченков предупредил москвичей о заморозках в выходные. По его словам, ночью температура опустится до −3 градусов, а утром дорогу покроет гололед.

Накануне в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.