Мокрый снег и ветер накроют Москву в среду

Синоптик Леус предупредил москвичей о мокром снеге и ветре

В Москве сегодня ожидается облачная и ветреная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

По его словам, на погоду столицы окажет влияние западная периферия циклона. Центр опускается с севера в районы Вятки. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На территории области местами возможно формирование временного снежного покрова высотой около одного сантиметра.

Температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, по области — 0…+5. Ветер северный, от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг местами также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до -1…+1, днем поднимется до +3…+5.

Накануне в столичном регионе засняли первый снег. Очевидцы поделились кадрами погодного явления с 360.ru.