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    Метеоролог Шувалов предупредил о дожде в Москве в выходные днем

    В ближайшие выходные в столице сохранится теплая для ноября погода. Основные осадки выпадут до утра субботы, сообщает Zvezdanews.

    Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что дождь начнется сегодня после 18:00 из-за приближения обширной фронтальной зоны. Он продлится несколько часов.

    Температура достигнет 4–5 градусов тепла. Юго-восточный ветер усилится до 12–14 метров в секунду в порывах. В субботу после прохождения фронта осадки прекратятся, а ветер сменится на западный. К концу недели он станет южным.

    По прогнозу Шувалова, примерно такая же температура сохранится до вторника включительно. После прохождения фронта осадков пока не ожидается. Метеоролог пояснил, что ночные заморозки возможны при прояснениях, а при пасмурной погоде они исключены.

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