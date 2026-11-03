Москвичей предупредили о туманах и дождях 3 ноября

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается туман и дожди

Во вторник, 3 ноября, влияние на погоду в Москве и Подмосковье окажет периферия циклона с центром над Архангельской областью. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, это принесет с собой плотные облака, которые будут закрывать собой небо над регионом.

«В первой половине дня сохранятся очаги туманов, а во второй — местами пройдут кратковременные дожди, ближе к вечеру, с приближением холодного фронта, переходящие в мокрый снег», — рассказал специалист.

Воздух в столице прогреется максимум до +1…+3 градусов, по области — до 0…+5 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что несколько превысит норму.

Ранее стало известно, когда Москву завалит первым снегом. В полноценном виде это произойдет не раньше середины ноября.