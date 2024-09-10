Ефимов: модернизацию транспортных развязок завершили на МКАД

С 2012 года в Москве реконструировали все 22 транспортные развязки на МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Заключительным этапом программы стали работы на Алтуфьевской развязке. Всего проектом предусмотрено строительство более пяти километров дорог, включая два искусственных сооружения», — рассказал он.

Вместо прежней развязки клеверного типа там возвели новую, с направленными съездами.

«В частности, построили путепровод через МКАД длиной 292 метра, который обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе», — уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, теперь там появился новый съезд на внешнюю сторону кольца.

На прилегающей территории разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, построят очистное сооружение и переложат инженерные коммуникации.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, модернизация развязки началась в 2020 году.

«За это время Комитет провел 18 проверок, из них 12 — с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований и испытаний дорожного покрытия», — сообщил он.

Обновленную развязку открывал мэр Москвы Сергей Собянин.