Ефимов: контроль за минимальной площадью квартир усилили в Москве

Контроль за тем, чтобы минимальная площадь однокомнатных квартир в Москве была 28, а двухкомнатных — 44 квадратных метра, усилили. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице», — сообщил он.

По его словам, такая мера позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее подобные ограничения уже устанавливались на федеральном уровне, но оставались на усмотрение застройщиков.

Площадь квартир с 1 августа будет считаться без учета балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

«Мы будем принимать все возможные меры по пресечению нарушений нормативных требований к минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Количество жильцов дома оценивается в том числе и исходя из площади жилой части зданий. Из этого следует расчет нагрузки на общественный транспорт, рабочих мест, а также необходимого числа школ и детских садов. При сокращении площади квартир расчетное число жильцов возрастает, а значит, увеличивается и нагрузка.