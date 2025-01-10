SpaceX запустила спутники для разведки США

Компания SpaceX отправила в космос очередную группу спутников Starlink. Устройства запустили на ракете Falcon 9 с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило издание SpaceNews .

Спутники отправили в интересах Национального управления военно-космической разведки США. На борту ракеты находились засекреченные полезные грузы, предназначенные для разведки.

«Миссия NROL-153 дополняет растущую сеть меньших, распределенных спутников, нацеленных на повышение устойчивости и оперативности американских космических разведывательных систем», — отметило издание.

Ранее газета The Wall Street Journal обратила внимание на рекордную загруженность космодромов в США. Компании хотят вывести на орбиту свои спутники или полезные грузы, но стартовые площадки не справляются с нагрузкой. Чиновники и представители космической отрасли предположили, что запуски ракет станут проводить с задержками, если не появятся новые космодромы.