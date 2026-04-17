В ночном небе Петербурга появилось свечение в форме «космической медузы»

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 17 апреля стали свидетелями необычного небесного явления. В небе появилось свечение, похожее на комету с широким шлейфом. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Свечение оказалось следом от ракеты-носителя с космическими аппаратами. Ракета успешно стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Запуск провела команда боевого расчета космических войск ВКС России, и полет прошел в штатном режиме, написала Neva.Today.

Ранее Neva.Today информировала о другом атмосферном явлении — черной дымке в небе над регионом в начале апреля. Эксперты объяснили ее появление неблагоприятными метеоусловиями из-за штиля.