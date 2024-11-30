Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников

Через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутником вышел на низкую орбиту В течение следующего часа блок дважды включит двигательную установку, чтобы доставить «Кондор» на рабочую высоту 500-550 километров. Затем спутник отделится от «Фрегата».

«Кондор-ФКА» — второй аппарат серии. Первый запустили в мае 2023 года. С вводом второго спутника орбитальная группировка достигнет штатного состава. Каждый спутник весит 1050 килограммов и рассчитан на пятилетнюю работу в космосе.

Спутники серии «Кондор» создавали конструкторы НПО машиностроения. Они предназначены для наблюдения за земной поверхностью в любых условиях, включая плотную облачность. Его система позволяет получать детализированные снимки, недоступные для оптических аппаратов.

Ранее Роскосмос заявил об угрозе из-за обломков спутника Intelsat-33e.