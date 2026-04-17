Инопланетяне или физика? Почему небо над Петербургом озарила огромная медуза

Астроном Аветисян: космическая медуза в небе под Петербургом возникла от ракеты

В ночь на пятницу жители Петербурга увидели невероятное явление — на небе появилось огромное светящееся облако, напоминающее по форме медузу. Оказалось, что необычное зарево возникло из-за ракеты.

Что произошло

Огромная медуза поразила жителей Петербурга и Ленинградской области. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как небо рассекает белый луч света, а его «щупальца» расходятся в разные стороны.

«Медуза» появилась примерно в 02:30 по московскому времени, после чего медленно растворилась во мраке.

Люди начали активно обсуждать явление в соцсетях и строить разные гипотезы насчет происхождения свечения. Одни сравнивали его с кометой, другие — с ракетой или новым оружием. Некоторые горожане не на шутку испугались странного явления.

«Такого не было никогда», — отметил один из пораженных очевидцев, заснявший объект в небе из окна многоэтажки.

Необычное свечение возникло после того, как с космодрома в Плесецке в Архангельской области запустили ракету «Союз» с космическими аппаратами. По данным Роскосмоса, устройства приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС. Ракетный запуск проводился в интересах Минобороны.