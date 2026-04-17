Инопланетяне или физика? Почему небо над Петербургом озарила огромная медуза
Астроном Аветисян: космическая медуза в небе под Петербургом возникла от ракеты
В ночь на пятницу жители Петербурга увидели невероятное явление — на небе появилось огромное светящееся облако, напоминающее по форме медузу. Оказалось, что необычное зарево возникло из-за ракеты.
Что произошло
Огромная медуза поразила жителей Петербурга и Ленинградской области. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как небо рассекает белый луч света, а его «щупальца» расходятся в разные стороны.
«Медуза» появилась примерно в 02:30 по московскому времени, после чего медленно растворилась во мраке.
Люди начали активно обсуждать явление в соцсетях и строить разные гипотезы насчет происхождения свечения. Одни сравнивали его с кометой, другие — с ракетой или новым оружием. Некоторые горожане не на шутку испугались странного явления.
«Такого не было никогда», — отметил один из пораженных очевидцев, заснявший объект в небе из окна многоэтажки.
Необычное свечение возникло после того, как с космодрома в Плесецке в Архангельской области запустили ракету «Союз» с космическими аппаратами. По данным Роскосмоса, устройства приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС. Ракетный запуск проводился в интересах Минобороны.
Мнение астронома
Заместитель председателя мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян рассказала РИА «Новости», что петербуржцы видели световое явление под названием «космическая медуза». Оно не имеет никакого отношения к кометам и возникает в результате запуска ракеты.
«Это красивое явление — еще одна причина изучать космос, чтобы каждый человек мог дать ответ своему ребенку, что в появлении таких „медуз“ нет ничего сверхъестественного», — добавила эксперт.
Причиной атмосферного феномена стало свечение углекислого газа и паров воды в большой концентрации после ракетного запуска.
«Это достаточно простое явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным», — подчеркнула она.
По словам специалиста, газы начинают светиться от солнечного света. Это причудливое явление нельзя назвать редкостью, так как оно часто возникает при запуске ракеты с космодрома, расположенного поблизости.
Астроном резюмировала, что в ракетном топливе есть особый вид керосина и замороженный кислород, который вступает в реакцию.