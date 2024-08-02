Женщина отрезала пенис возлюбленному и бросила его умирать

Monitor: женщина поругалась с бойфрендом и отрезала ему пенис

Женщина из Уганды кастрировала возлюбленного и пыталась сбежать из страны, чтобы избежать наказания. Об этом сообщило Monitor.

По данным издания, 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер встречалась с Реганом Карамаги. Мужчина зарабатывал на жизнь транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно. Пара жила в городе Мутукула.

Несколько недель назад у пары произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры Ампер отрезала Карамаги пенис и ударила его ножом в живот. После этого женщина сбежала в Танзанию. Ее бойфренд скончался из-за большой потери крови.

Через неделю Ампер арестовали в Танзании. Сейчас следователи собирают улики, чтобы предъявить женщине обвинение.

Ранее в Нигерии жена напала с ножом на супруга, задремавшего после утренней молитвы. Женщина почти отрезала ему пенис.