РСТ опроверг сообщения о блокировке российских туристов в отелях на Маврикии

РСТ: сообщений о блокировке российских туристов на Маврикии не поступало

Сообщений о массовой блокировке путешественников в отелях после введения комендантского часа на Маврикии не поступало. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Среди пострадавших нет туристов, которые бы приехали на островное государство в организованной группе. Путешественников попросили следовать указаниям местных властей и отелей.

Пока что комендантский час ввели с 14 на 15 и с 15 на 16 октября — с 20:30 до 05:00. О дальнейших ограничениях туроператоры обязательно проинформируют. В экстренной ситуации можно обратиться в полицию по номерам 999 или 112, а также вызвать скорую, набрав 114. Телефон экстренной связи посольства России: +230 5729 40 36.

Туристическая инфраструктура продолжит работать днем в обычном режиме. Аэропорты, отели, трансферы и другие сервисы будут функционировать.

Ранее стало известно, что беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы.