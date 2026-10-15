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    РСТ опроверг сообщения о блокировке российских туристов в отелях на Маврикии

    РСТ: сообщений о блокировке российских туристов на Маврикии не поступало

    Фото: 360.ru

    Сообщений о массовой блокировке путешественников в отелях после введения комендантского часа на Маврикии не поступало. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

    Среди пострадавших нет туристов, которые бы приехали на островное государство в организованной группе. Путешественников попросили следовать указаниям местных властей и отелей.

    Пока что комендантский час ввели с 14 на 15 и с 15 на 16 октября — с 20:30 до 05:00. О дальнейших ограничениях туроператоры обязательно проинформируют. В экстренной ситуации можно обратиться в полицию по номерам 999 или 112, а также вызвать скорую, набрав 114. Телефон экстренной связи посольства России: +230 5729 40 36.

    Туристическая инфраструктура продолжит работать днем в обычном режиме. Аэропорты, отели, трансферы и другие сервисы будут функционировать.

    Ранее стало известно, что беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы.

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