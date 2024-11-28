Замглавы МИД Рябков: РФ поддерживает практику предупреждения США о пусках баллистических ракет

Россия продолжает придерживаться договоренностей, которые были подписаны в 1989 году. Речь идет об уведомлениях, касающихся испытательных пусков баллистических ракет. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с RT.
По словам политика, российская сторона поддерживает практику предупреждения Соединенных Штатов о пусках соответствующего вооружения. То же самое РФ ожидает и от американцев.
«Это очень хороший пример нашего очень ответственного подхода: мы не отказываемся от своих обязательств», — отметил замглавы ведомства.
Рябков подчеркнул, что такие меры позволяют снизить риск опасных ошибок и просчетов.
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