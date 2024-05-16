Мир 16 мая 2024, 13:04 «Вышла буря». Словакия оказалась на пороге гражданской войны Глава МВД Шутай-Эшток: Словакия стоит на пороге гражданской войны Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Словакия практически вышла на порог гражданской войны. Примером тому стало покушение на премьера страны Роберта Фицо, которое было политически мотивированным. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщило издание Novinky.cz.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно», — призвал он.

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Министр уточнил, что подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов.

Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор выстелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице. Напавшему уже предъявили обвинение, злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией по некоторым международным проблемам. Из-за этого его излишне демонизировали в СМИ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нападение на премьера Словакии сущностью русофобской Европы. Фицо — один из немногих, кто не потерял связь с реальностью, он просто прагматик и нерусофоб.