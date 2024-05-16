«Квинтэссенция русофобской Европы». Медведева не удивило нападение Фицо | 360°

Мир 16 мая 2024, 12:49 «Квинтэссенция русофобской Европы». Медведева не удивило нападение Фицо Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы News Agency of the Slovak Republ/XinHua / Global Look Press

Читать 360 в

Нападение на премьера Словакии Роберта Фицо — квинтэссенция русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что нет ничего удивительного, что напали на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России. Зампред Совбеза уточнил, что Фицо не был пророссийским деятелем — просто прагматик и нерусофоб.

Реклама

Премьер, по словам Медведева — тот человек, кто не потерял связь с реальностью и не желает своим гражданам «превратиться в серый радиоактивный пепел». Таких как Фицо в Европе единицы, им стоит позаботиться о своей безопасности.

Покушение на политика совершили 15 мая после заседания правительства. В Фицо выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице.

«Совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции <…> в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой», — заявил Медведев.

Напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение. Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В результате покушения Фицо получил тяжелое ранение, премьера на вертолете доставили в больницу, врачи провели сложную операцию. Сейчас политик находится в тяжелом состоянии, угроза его жизни сохраняется.