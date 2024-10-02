Востоковед Долгов предположил, что Израиль ответит Ирану обстрелом

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT высказал мнение, что ответные действия Израиля против Ирана, скорее всего, будут выражаться в обстрелах. Специалист отметил, что удар Ирана по Израилю, произошедший в ночь на 2 октября, оказался довольно серьезным.

Согласно различным источникам, Иран выпустил до 400 ракет, из которых 80% достигли своих целей. Долгов предположил, что Израиль, вероятно, ответит на эту атаку, но форма ответа остается открытым вопросом.

Он отметил, что, скорее всего, последуют ракетные удары по иранским территориям и объектам. Это вполне вероятно, особенно с учетом того, что США заявили о намерении защищать Израиль — американские системы ПВО будут сбивать иранские ракеты в случае новых атак.



Тем не менее, он также выразил мнение, что не стоит ожидать начала крупной войны.