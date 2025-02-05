Востоковед Чупрыгин: Трамп добивается своих целей, прикрываясь маской безумца

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, предполагающего восстановление политики жесткого давления на Иран. Ситуацию прокомментировал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, американский лидер добивается своих целей, прячась за маской «полубезумного человека». Ученый призвал обратить внимание на происходящие события, отбросив эксцентричные формулировки Трампа.

«Он заявил, что начнет торговую войну с Колумбией, и она начала договариваться. Он Мексиканский залив назвал Американским, после чего все зажались и думают: мужик-то сказал, и мужик сделал. Надо серьезно подумать на эту тему», — сообщил Чупрыгин.

Давление политика на Иран, добавил востоковед, также идет в рамках серьезной бизнес-логики.