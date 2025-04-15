Военный эксперт Воронов перечислил характеристики нового американского БМП Bradley M2A2 ODS SA

Новый американский БМП Bradley M2A2 ODS SA оснащен алюминиевой броней, усиленной стальными экранами. Она обеспечивает защиту от автоматических пушек, пулеметов и осколков тяжелых снарядов. Об этом рассказал эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов.

По словам специалиста, Bradley также имеет усиленное днище и травмобезопасные сиденья в качестве противоминной защиты. Основным оружием БПМ является 25-милеметровая автоматическая пушка M242 Bushmaster.

Техника обладает тепловизорами для всех членов экипажа, лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и системой обмена данными между боевыми единицами. Кроме того, Bradley имеет селективное боепитание для эффективного расходования боеприпасов, добавил Воронов.