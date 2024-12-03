Военное положение в Южной Корее отменят окончательно

Власти Южной Кореи по требованию Национального собрания отменят военное положение. Президент Юн Сок Ель объявил, что для этого необходимо собрать кворум в кабинете министров, сообщило агентство Yonhap .

Глава государства выступил в прямом эфире из президентской канцелярии спустя шесть часов после введения военного положения. Юн Сок Ель по настоянию Национального собрания приостановил действие особого режима.

«Мы выведем развернутые войска и немедленно примем запрос Национального собрания через заседание кабинета министров и отменим военное положение. Я немедленно созвал заседание кабинета министров, но, поскольку это было рано утром, кворум еще не был собран», — сказал он.

Президент призвал депутатов прекратить провокации. Он предупредил, что они могут подорвать функционирование государства путем импичментов, законодательных и бюджетных манипуляций.

Юн Сок Ель обвинил оппозицию в антигосударственных действиях, ввел военное положение и созвал командиров. Его противники вступили в противостояние с силовиками возле здания парламента.