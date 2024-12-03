Военное положение в Южной Корее отменят окончательно
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отзовет военное положение на заседании кабмина
Власти Южной Кореи по требованию Национального собрания отменят военное положение. Президент Юн Сок Ель объявил, что для этого необходимо собрать кворум в кабинете министров, сообщило агентство Yonhap.
Глава государства выступил в прямом эфире из президентской канцелярии спустя шесть часов после введения военного положения. Юн Сок Ель по настоянию Национального собрания приостановил действие особого режима.
«Мы выведем развернутые войска и немедленно примем запрос Национального собрания через заседание кабинета министров и отменим военное положение. Я немедленно созвал заседание кабинета министров, но, поскольку это было рано утром, кворум еще не был собран», — сказал он.
Президент призвал депутатов прекратить провокации. Он предупредил, что они могут подорвать функционирование государства путем импичментов, законодательных и бюджетных манипуляций.
Юн Сок Ель обвинил оппозицию в антигосударственных действиях, ввел военное положение и созвал командиров. Его противники вступили в противостояние с силовиками возле здания парламента.