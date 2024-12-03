Столкновения начались у входа в Национальное собрание Южной Кореи

Депутаты оппозиционных партий Южной Кореи устроили противостояние с силовиками около Национального собрания в Сеуле. Если им удастся проникнуть в здание и провести голосование, то они отменят введенное в стране военное положение. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Baza.