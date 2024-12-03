Столкновения начались у входа в Национальное собрание Южной Кореи

Депутаты оппозиционных партий Южной Кореи устроили противостояние с силовиками около Национального собрания в Сеуле. Если им удастся проникнуть в здание и провести голосование, то они отменят введенное в стране военное положение. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Baza.
Подписанный президентом Юн Сок Елем указ о введении военного положения прекратил работу всех политических партий в стране. Командующим войсками после введения военного положения стал начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су.
Введение военного положения президент Южной Кореи объявил после попытки проведения процедуры импичмента. Он заявил, что это решение сохранит либеральный конституционный строй и позволит очистить политическую элиту от «просеверокорейских сил».
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