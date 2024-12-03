Оппозиция Южной Кореи потребовала привлечь президента к ответственности

Оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь президента Юн Сок Еля к ответственности за введение военного положения, которое является нарушением конституции страны. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря, сославшись на защиту государства «от угрозы коммунистических сил». После этого заблокировали работу парламента.

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал население страны идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию». Он призвал провести заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Глава Демократической партии назвал действия президента незаконными.

Спустя несколько часов депутаты отменили военное положение в ходе голосования. На фоне происходящих в стране событий на улицах Сеула появились танки, также в готовность привели боевые вертолеты.