Оппозиция Южной Кореи потребовала привлечь президента к ответственности

Оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь президента Юн Сок Еля к ответственности за введение военного положения, которое является нарушением конституции страны. Об этом сообщило агентство
Yonhap.
Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря, сославшись на защиту государства «от угрозы коммунистических сил». После этого заблокировали работу парламента.
Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен
призвал население страны идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию». Он призвал провести заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Глава Демократической партии назвал действия президента незаконными.
Спустя несколько часов депутаты
отменили военное положение в ходе голосования. На фоне происходящих в стране событий на улицах Сеула появились танки, также в готовность привели боевые вертолеты.
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