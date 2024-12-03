«Санкции будут?» Захарова задала вопрос Западу по поводу Южной Кореи

Захарова с иронией предложила странам Запада ввести санкции против Южной Кореи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли страны Запада вводить санкции против Южной Кореи, где после введения военного положения блокировали вход в парламент. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Что на этот счет решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезет больше, чем Грузии?» — отметила она.

Южнокорейский президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в стране для защиты государства «от угрозы северокорейских коммунистических сил». После этого была заблокирована работа парламента и политических партий.

Военное положение действовало несколько часов. Попавшие в здание Национального собрания депутаты отменили решение президента в ходе голосования.

На фоне происходящих событий на улицы Сеула вывели военную технику. Также сообщалось, что курс национальной валюты упал на 2,11% — до 1435,12 воны за американский доллар.