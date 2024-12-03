«Санкции будут?» Захарова задала вопрос Западу по поводу Южной Кореи

Захарова с иронией предложила странам Запада ввести санкции против Южной Кореи

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли страны Запада вводить санкции против Южной Кореи, где после введения военного положения блокировали вход в парламент. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Что на этот счет решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезет больше, чем Грузии?» — отметила она.

Южнокорейский президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в стране для защиты государства «от угрозы северокорейских коммунистических сил». После этого была заблокирована работа парламента и политических партий.

Военное положение действовало несколько часов. Попавшие в здание Национального собрания депутаты отменили решение президента в ходе голосования.

На фоне происходящих событий на улицы Сеула вывели военную технику. Также сообщалось, что курс национальной валюты упал на 2,11% — до 1435,12 воны за американский доллар.

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