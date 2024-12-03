В Южной Корее ввели военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение и объявил созыв «ключевых командиров». Об этом сообщило информагентство Yonhap .

Юн Сок Ель обвинил оппозицию в антигосударственных действиях, считая, что она поддерживает КНДР. При этом парламент страны уже осудил его решение.

Вход в здание парламента Южной Кореи после объявления военного положения блокировали.

В середине ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военных сосредоточиться на активной подготовке к боевым действиям. По его словам, конфронтация США, Южной Кореи и других враждебных сил привела к самой тяжелой в истории ситуации на Корейском полуострове.

Перед этим Россия и КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали в Пхеньяне 19 июня.