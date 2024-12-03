Военную технику вывезли на улицы Сеула

Южнокорейские власти развернули военную технику на улицах Сеула на фоне введения военного положения. Об этом сообщило Reuters.
По данным агентства, несколько колонн спецтехники направлялось в сторону Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются пройти к главному зданию. В небе над Сеулом также летают боевые вертолеты. Все батальоны получили приказ находиться в состоянии боевой готовности.
Президент Юн Сок Ель ранее ввел военное положение в Южной Корее. Также стало известно о приостановке работы политических партий и парламента. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан стран идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию».