Парламент Южной Кореи отменил военное положение
Депутаты Южной Кореи большинством голосов отменили военное положение
Прорвавшиеся через военный контроль в здание Национального собрания Южной Кореи депутаты большинством голосов отменили введение военного положения, указ о котором подписал президент страны Юн Сок Ель. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Решение поддержал спикер парламента У Вон Сик — председатель оппозиционной демократической партии.
Вместе с ним за отмену указа о военном положении проголосовали еще 189 депутатов, которые преодолели выставленный перед зданием военный кордон.
Положения Конституции Южной Кореи позволяют парламенту отменять указы президента страны. Юн Сок Ель во вторник, 3 декабря, в ходе обращения к нации объявил о введении в стране военного положения после попыток парламента объявить импичмент 22 членам правительства, назначенным в июне этого года.
Глава государства заявил, что действия парламентариев парализуют судебную и исполнительную власть государства, обвинив депутатов в попытке разрушения выстроенной либерально-демократической системы.
Подписанный президентом закон приостановил работу парламента и всех партий. Здание окружили военные, чтобы заблокировать проход.
С критикой этого решения выступил глава Демократической партии Ли Чжэ Мен, которая сохраняет большинство кресел. Действия президента он назвал неконституционными и незаконными.