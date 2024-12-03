Парламент Южной Кореи отменил военное положение

Прорвавшиеся через военный контроль в здание Национального собрания Южной Кореи депутаты большинством голосов отменили введение военного положения, указ о котором подписал президент страны Юн Сок Ель. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Вместе с ним за отмену указа о военном положении проголосовали еще 189 депутатов, которые преодолели выставленный перед зданием военный кордон .

Решение поддержал спикер парламента У Вон Сик — председатель оппозиционной демократической партии.

Положения Конституции Южной Кореи позволяют парламенту отменять указы президента страны. Юн Сок Ель во вторник, 3 декабря, в ходе обращения к нации объявил о введении в стране военного положения после попыток парламента объявить импичмент 22 членам правительства, назначенным в июне этого года.

Глава государства заявил, что действия парламентариев парализуют судебную и исполнительную власть государства, обвинив депутатов в попытке разрушения выстроенной либерально-демократической системы.

Подписанный президентом закон приостановил работу парламента и всех партий. Здание окружили военные, чтобы заблокировать проход.

С критикой этого решения выступил глава Демократической партии Ли Чжэ Мен, которая сохраняет большинство кресел. Действия президента он назвал неконституционными и незаконными.