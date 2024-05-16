Военкор Манье: покушение на премьера Словакии Фицо может быть связано с позицией по СВО | 360°

16 мая 2024, 10:58
Военкор Манье: покушение на премьера Словакии Фицо может быть связано с позицией по СВО
Бельгийский военкор Элайджа Манье прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил RT.
Эксперт перечислил предположительные мотивы для нападения.
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«Если мы посмотрим на [политику] Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — отметил Манье.
Он также указал на непрофессионализм телохранителей премьера. Охранники имели возможность защитить его, пояснил специалист.
Украина
Словакия
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