В США допустили лишение 100 тысяч украинских беженцев права быть в стране

Politico: около 100 тысяч украинцев могут лишиться права находиться в США

Администрация Вашингтона может лишить около 100 тысяч украинских беженцев права на дальнейшее нахождение в Соединенных Штатах. Об этом сообщила газета Politico .

По информации издания, правительство в срок до 19 октября решит, продлить или отменить украинцам статус лиц, пользующихся временной защитой. Во втором случае им предстоит покинуть территорию США.

Помимо официальной отмены, чиновники могут просто не продлять разрешение, и действие статуса истечет само через полгода. Например, таким образом американские власти поступили по отношению к беженцам из Сальвадора.

Ранее в Киеве пообещали «найти хорошее применение» депортированным из США украинцам.