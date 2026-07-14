При взрыве газа в ЛНР обрушился подъезд. Жильцы остались под завалами

МЧС ЛНР: при взрыве газа в аварийном доме в Краснодоне погибла женщина

В аварийном доме в городе Краснодоне произошел взрыв бытового газа, обрушился один подъезд из двух. Под обломками остались две женщины, одна из них умерла. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР.

Взрыв произошел на последнем этаже аварийного двухэтажного дома на Первоконной улице. Приехавшие на место спасатели обнаружили частичное обрушение одного из подъездов и тело погибшей женщины.

Всего в подъезде жили два человека. Вторая пострадавшая сама вышла на связь со спасателями из-под завалов. Они вручную разбирают груды кирпичей и досок, чтобы поднять выжившую на поверхность.

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