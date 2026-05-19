Жилой дом обрушился после взрыва газа на востоке Германии

В немецком городе Герлиц, федеральная земля Саксония, после взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Под завалами могут находиться люди, сообщило издание Die Zeit .

По предварительной информации, здание XIX века рухнуло из-за взрыва газа. Квартиры в доме сдавались в аренду.

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 по московскому времени). После обрушения полиция эвакуировала жителей трех близлежащих домов и оцепила место происшествия. Под завалами могут находиться до пяти человек.

На месте работают спасатели, пожарные и специалисты ведомства технического содействия. Также задействовали собак, чтобы найти людей под обломками здания.

Ранее в Калужской области из-за взрыва бытового газа частично обрушилась крыша и две стены на третьем этаже в общежитии, пострадали три человека.