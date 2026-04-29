В Карелии нашли фрагменты американского истребителя времен войны

В Олонецком районе Карелии нашли детали американского истребителя Bell P-39 Airacobra. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «Видлицкий рубеж». .

Истребители «Аэрокобра» выделялись своей конструкцией. Двигатель самолета располагался за кабиной пилота, а винт соединялся с ним длинным валом. Bell P-39 Airacobra развивали скорость до 585 километров в час и могли преодолевать расстояние более 900 километров. От воздушного судна времен Второй мировой войны осталось всего несколько частей.

Американские боевые машины передали Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

«На них побеждали многие лучшие асы СССР: Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, Павел Камозин, братья Дмитрий и Борис Глинки», — подчеркнули в поисковом отряде.

