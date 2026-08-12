В Германии дети вместо клада нашли британскую гранату времен Второй мировой

В немецкой коммуне Детлинген двое детей с металлоискателем наткнулись на смертоносное наследие Второй мировой войны — британскую гранату. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию.

Дети прочесывали территорию кемпинга с помощью металлоискателей. Они наткнулись на старую гранату, после чего детскую площадку оцепили.

На место прибыли саперы. Они выяснили, что юные искатели сокровищ нашли трехдюймовую минометную британскую гранату.

Эвакуация посетителей кемпинга не потребовалась. Опасную находку аккуратно извлекли и вывезли с территории, чтобы уничтожить.

Прошлой осенью житель Эстонии нашел 250-килограммовую авиабомбу рядом с российской границей.